Governo federal adia repatriação de brasileiros do Líbano por questões de segurança

ATEF SAFADI/EFE/EPA Fumaça sobe após um ataque aéreo israelense perto da vila de Maroun El Ras, no sul do Líbano



O Ministério das Relações Exteriores do Brasil anunciou que o voo de repatriação de cidadãos brasileiros no Líbano foi adiado. A decisão foi tomada em razão da falta de segurança, o que impossibilita a realização da operação, que estava programada para esta sexta-feira (4). A situação, de acordo com o Itamaraty, exige a implementação de “medidas adicionais” para garantir a segurança dos comboios que se deslocarão até o aeroporto da capital libanesa. O primeiro voo traria 220 nacionais e faria uma parada em Lisboa antes de seguir para o Brasil. O governo brasileiro afirma que está monitorando a situação e que novas atualizações sobre o voo serão disponibilizadas ao longo do dia, conforme a evolução das condições de segurança na região.

Atualmente, o Líbano enfrenta uma escalada de conflitos, com Israel intensificando ataques na tentativa de desestabilizar o grupo extremista Hezbollah, que conta com o apoio do Irã. Essa situação de tensão tem gerado preocupações em relação à segurança dos cidadãos, incluindo os brasileiros que residem ou estão temporariamente no país. Estima-se que cerca de 20 mil brasileiros vivem no Líbano, refletindo os laços culturais e históricos que existem entre os dois países.

