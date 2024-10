Ataques israelenses atingem arredores do aeroporto de Beirute

Local é um ponto crucial para a evacuação de cidadãos estrangeiros que buscam deixar a região afetada pelo conflito

Israel intensificou seus ataques na região do aeroporto internacional de Beirute, em meio a uma nova onda de bombardeios direcionados à capital libanesa. De acordo com informações do Ministério dos Transportes do Líbano, explosões foram registradas nas proximidades do aeroporto, e a presença de caças israelenses foi confirmada na área. Um dos mísseis disparados caiu nas imediações do aeroporto, mas não houve relatos de danos significativos. A administração do aeroporto assegura que as operações seguem normalmente. O aeroporto de Beirute é um ponto crucial para a evacuação de cidadãos estrangeiros que buscam deixar a região afetada pelo conflito. Atualmente, os voos são limitados, com a maioria das operações realizadas por companhias aéreas locais, enquanto as empresas europeias suspenderam seus serviços para a cidade. O governo brasileiro está organizando voos para auxiliar na retirada de seus cidadãos que desejam deixar o Líbano.

Os bombardeios israelenses têm se concentrado especialmente no subúrbio de Dahyeh, uma área considerada um reduto do Hezbollah, resultando em danos significativos a prédios na região. As operações militares visam especificamente Hashem Safieddine, que ocupa a posição de chefe do conselho executivo do Hezbollah. O Ministério da Saúde do Líbano reportou que, nas últimas 24 horas, 37 pessoas perderam a vida e 151 ficaram feridas em decorrência dos ataques. A escalada do conflito tem gerado preocupações internacionais, com diversos países monitorando a situação de perto. A comunidade internacional tem chamado por um cessar-fogo e por negociações que possam levar a uma resolução pacífica. Enquanto isso, a população civil continua a sofrer com os efeitos devastadores dos bombardeios e da instabilidade na região.

