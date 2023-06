Governo Federal anuncia redução de tarifas nos portos do Rio e de Santos que podem chegar a 95,5%

Por meio de vídeo publicado nas redes sociais, o ministro anunciou a medida ao lado do Presidente Lula que falou da importância manter alguns serviços sob a administração do Estado

Divulgação/Sérgio Francês Ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou medida de redução de tarifa de portos estatais



A fim de reduzir os custos de produção, o Ministério dos Portos e Aeroportos anunciou que o Governo Federal vai reduzir as tarifas de embarque e desembarque dos portos do Rio de Janeiro e Santos. A informação foi dada pelo chefe da pasta, Márcio França (PSB), por meio de vídeo publicado em suas redes sociais. “Nós, em seis meses, estamos fazendo a redução das tarifas dos portos do Rio de Janeiro e de São Paulo, de Santos, que é muito importante para reduzir a inflação porque os portos que foram privados aumentaram os impostos”, disse. Os descontos poderão chegar até 65% em Santos e 95,5% no Rio de Janeiro. O cálculo para a definição do percentual será baseado no número de escalas que a embarcação fará, o tipo de produto transportado e a pontuação no Índice Ambiental de Navios. Ao lado de França no vídeo de apresentação da iniciativa, o Presidente Lula falou do papel do estado em alguns serviços. “Veja o que o Márcio falou: os portos privados aumentaram os impostos e os portos que são administrados pelo Estado baixaram os impostos. Por que isso? Porque nós queremos baratear o custo da produção nesse país. Nós queremos facilitar com que aqueles que produzem, aqueles que plantam, aqueles que colhem, aqueles que exportam, possam ganhar um pouco mais.”