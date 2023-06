Depois de contraofensiva, Ucrânia recupera cidade tomada pela Rússia

Autoridade de Moscou na região reconhece a perda do “controle operacional” de Piatikhatki

EFE/EPA/STRINGER Um soldado ucraniano de Infantaria na aldeia recentemente recapturada de Blahodatne, região de Donetsk, Ucrânia



Ao completar duas semanas de sua contraofensiva, a Ucrânia fez seu primeiro avanço neste domingo, 18, desde o início da guerra. O representante de Moscou na região ucraniana de Zaporizhzhya, Vladimir Rogov, reconheceu a perda do controle operacional Piatikhatki, que fora conquistada pela Rússia durante a guerra. “Enchendo os acessos e os subúrbios ocidentais com os cadáveres de centenas de seus militares, o inimigo conseguiu colocá-lo sob seu controle operacional”, escreveu no Telegram. Apesar de não reconhecer oficialmente a reconquista do território pela Kiev, o presidente do movimento “Juntos com a Rússia” em Zaporizhzhya confirmou que esta região é o foco das ações ucranianas. De acordo com relatório do Ministério da Defesa do Reino Unido, os russos estão se defendendo “com relativa eficácia” e “ambos os lados estão sofrendo muitas baixas”. “As perdas russas são as maiores desde o pico da batalha por Bakhmut em março”, destaca o documento.