Governo federal apresenta novo passaporte com tecnologia antifraude

Secretaria-Geral da Presidência alegou que o documento é ‘temático’ e presta homenagem de ‘todas as regiões do Brasil’

Reprodução/Twitter Novo modelo de passaporte foi apresentado nesta segunda, 27, pelo governo Bolsonaro



O governo federal lançou nesta segunda-feira, 27, por meio de uma cerimônia que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), o novo modelo de passaporte. O novo documento terá tecnologia antifraude e prestará homenagens a “todas as regiões do Brasil por meio de ícones representativos dos biomas e da cultura de cada local”. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, o novo passaporte entrará em vigor neste ano, em meados de setembro, e terá o custo de emissão de R$ 257,25. “Será o primeiro passaporte temático do Brasil. Outra novidade do novo modelo são os fundos invisíveis fluorescentes. Antes, apenas o número da página variava sob exposição UV. A nova versão apresenta sete composições diferentes. A página de identificação também foi atualizada, apresentando uma imagem fantasma da foto do cidadão em preto e branco, além de uma imagem da foto formada por dados biométricos do portador. Essas informações são protegidas por um laminado de segurança”, alegou. O presidente da República alegou que as homenagens que encontram-se no novo passaporte irá despertar “curiosidade” na população.