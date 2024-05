Governo federal envia Força Nacional para o RS e acelera liberação de emendas parlamentares

Além de 100 agentes de segurança pública, foram deslocados para o Estado 25 caminhonetes, dois ônibus, um caminhão e três botes

MIGUEL NORONHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Vista das ruas do centro da cidade de Porto Alegre, onde equipes trabalham no resgate de pessoas que ficaram ilhadas



Em um esforço coordenado para mitigar os efeitos devastadores da tragédia que assolou o Rio Grande do Sul, o governo federal anunciou uma série de medidas de apoio ao Estado. Entre as ações mais significativas está o envio de uma equipe robusta da Força Nacional de Segurança Pública, composta por 100 homens, 25 caminhonetes, dois ônibus, um caminhão e três botes. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, confirmou a mobilização após diálogo com o governador Eduardo Leite (PSDB), destacando a importância da união de esforços entre diferentes esferas do governo e instituições brasileiras para enfrentar as consequências da catástrofe.

Além do suporte logístico e humano, o governo federal está acelerando o repasse de recursos financeiros para o Estado. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, revelou que R$ 600 milhões em emendas parlamentares, previamente destinadas à bancada do Rio Grande do Sul, serão liberados com urgência. A maior parte desses recursos será direcionada para a saúde, mas também beneficiará áreas como educação, agricultura, Justiça e segurança pública. Essa injeção financeira tem como objetivo principal fortalecer o suporte aos municípios mais afetados, financiando projetos essenciais para a recuperação e reconstrução das áreas devastadas. Para assegurar uma resposta governamental eficaz e coordenada, está sendo estabelecido um escritório permanente do governo federal no Rio Grande do Sul. Ministros estão a caminho do estado para a instalação desse gabinete, que coordenará as ações de resposta e recuperação.

*Com informações da repórter Marília Sena