Governo lamenta morte de Aracy Balabanian: ‘Grande dama das nossas artes dramáticas’

Nota de pesar do Executivo ressaltou trajetória da atriz, que faleceu nesta segunda-feira, 7, aos 83 anos enquanto tratava um câncer de pulmão

J.F.DIORIO/ESTADÃO CONTEÚDO Aracy Balabanian (d) contracenando com o ator Ary Fontoura durante gravação do programa "Sai de Baixo", da Rede Globo



Nesta segunda-feira, 7, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) emitiu uma nota de pesar pela morte da atriz Aracy Balabanian. Ela morreu aos 83 anos no Rio de Janeiro nesta manhã e estava tratando um câncer no pulmão. A informação foi confirmada pela Rede Globo, onde Aracy fez carreira ao longo das últimas décadas. No entanto, a causa da morte ainda não foi divulgada. Lula lamentou a perda de Aracy a descrevendo como ‘grande dama das nossas artes dramáticas’. “O Brasil acordou hoje sem Aracy Balabanian, que fez parte dos palcos e da TV brasileira por mais de 50 anos. Da estreia nos palcos pelas mãos de Augusto Boal, passando por espetáculos do antigo Teatro Brasileiro de Comédia, ainda nos anos 60, Aracy estrelou programas como Vila Sésamo, na década de 70, e Sai de Baixo, nos anos 90, sempre exibindo seu talento. Não esquecemos de seu papel como a mãe superprotetora dona Armênia; de bordões mas também do seu talento dramático, de uma atriz capaz de fazer qualquer papel com entrega e emoção. Meus sentimentos à família, colegas de trabalho e dos seus milhões de fãs no Brasil que sentirão muita falta dessa grande dama das nossas artes dramáticas”, escreveu.

Nascida em 22 de fevereiro de 1940, Aracy estreou na televisão na peça Antígona, montada pela TV Tupi. Ao longo dos anos, participou de diversas produções de sucesso na TV Globo. Dentre seus principais trabalhos, estão “Rainha da Sucata“, “Ti Ti Ti“, “O Casarão” e “Passione“. Além disso, a atriz se consagrou no papel de Cassandra Mathias Sayão, na série “Sai de Baixo” e no filme derivado da produção. A atriz não se casou e não teve filhos. Logo após a confirmação da morte da atriz, o nome da artista alcançou os assuntos mais comentados do Twitter. Nas redes sociais, autoridades lamentaram a morte de Aracy.