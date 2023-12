Governo federal lança aplicativo para bloqueio imediato de celulares roubados

‘Celular Seguro’ está disponível para navegadores como Google Chrome e Microsoft Edge e ganhará aplicativos para Android e iPhone (iOS);

Reprodução/Ministério da Justiça e Segurança Pública Ministério da Justiça lança aplicativo 'Celular Seguro'



O governo federal lançou aplicativo Celular Seguro na tarde desta terça-feira, 19. Desenvolvido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o aplicativo permitirá o bloqueio imediato de linhas telefônicas e aparelhos de telefone móvel em casos de roubo e furto. Para utilizar o aplicativo, os usuários deverão cadastrar seus dados em uma página na internet, que será divulgada pelo governo federal. Segundo o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, ao acionar o sistema por um computador, as operadoras telefônicas e os bancos serão notificados instantaneamente, bloqueando o acesso ao aparelho roubado. “Estamos trabalhando como integradores para melhorar a vida do cidadão e inibir um delito que mais afeta a população brasileira, que é o furto e roubo dos aparelhos celulares. As pessoas circularem com dinheiro, papel e moeda está cada vez menor. O celular se tornou o maior patrimônio que as pessoas carregam no dia-a-dia. Não só o aparelho, mas dentro dele está embarcado cartão de crédito, dados bancários, dados pessoais. Ele funciona como um portal onde a pessoa tem toda sua vida colocada. Vimos a necessidade de intervir nessa realidade. Não é um problema fácil de se resolver. Começamos a pensar a enfrentar a questão de forma mais estruturante”, afirmou Ricardo Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça. Segundo o número 2 da pasta de Flávio Dino, o objetivo é transformar o celular em um ‘pedaço de metal inútil”.

A medida visa diminuir a dor de cabeça e as perdas financeiras de quem passa por situações de furto ou roubo. O secretário-executivo do MJSP, Ricardo Cappelli, ressaltou que, após o bloqueio, os celulares roubados se tornarão “um pedaço de metal inútil”. Com apenas um clique, a vítima poderá enviar um aviso simultaneamente para a Anatel, os bancos, as operadoras de telefonia e outros aplicativos. O aplicativo Celular Seguro A ferramenta já está disponível para navegadores como Google Chrome e Microsoft Edge. Quem tiver o celular roubado ou furtado poderá avisar de uma vez várias instituições parceiras do governo, como a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e bancos.