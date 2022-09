Governo lança campanha nacional de doação de órgãos e tecidos

Atualmente, mais de 59 mil pessoas aguardam por um órgão no Brasil

Divulgação/Ministério da Saúde Em 2021, o Brasil realizou cerca de 23,5 mil transplantes de órgãos



O Ministério da Saúde lançou, nesta terça-feira, 27, a campanha nacional de doação de órgãos e tecidos. Com o tema Amor para Superar, Amor para Recomeçar, a iniciativa tem por objetivo incentivar a discussão do tema dentro das famílias brasileiras. No Brasil, a lei determina que a família deve autorizar a doação de órgãos. O ministro substituto da Saúde, Bruno Dalcomo, comentou que o país tem o título de maior programa público de transplantes do mundo. “O Brasil tem suas particularidades. Os familiares precisam reiterar, concordar [com a doação], mesmo que haja a decisão dos próprios indivíduos, mas isso apenas reforça a grandeza das famílias brasileiras e o quanto o programa de doação de órgãos e tecidos precisa ser enaltecido todos os dias”, explicou. Atualmente, mais de 59 mil pessoas aguardam por um órgão. O foco da campanha tem como base os dados de 2022, que em média mais de 45% das famílias não autorizaram a doação dos órgãos. Mesmo assim, no mundo, o Brasil ocupa a segunda colocação de país que mais realizou transplantes, que é garantido a toda população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2021, por exemplo, foram realizados cerca de 23,5 mil procedimentos.