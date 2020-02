Governo paulista libera R$ 20 milhões para recuperar estragos da chuva

O governador João Doria informou nesta sexta-feira (14) que deve ir até Brasília pedir mais R$ 350 milhões ao governo federal para obras contra enchentes

PAULO GUERETA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO João Doria, governador do Estado de São Paulo



O governo de São Paulo anunciou a liberação R$ 20 milhões para obras de recuperação na capital e nas cidades mais atingidas pelas fortes chuvas da última segunda.

“Liberamos 20 milhões para as obras recuperativas nas cidades mais atingidas e [para] outras iniciativas estruturantes”, informou o governador João Doria.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (14), Doria disse que, além do montante para recuperação, que vai pedir R$ 350 milhões ao governo federal para obras contra enchentes. “Tenho certeza de que a União não vai virar as costas para os brasileiros de São Paulo.”

O governador informou que vai a Brasília fazer um pedido de verba a fundo perdido para construir cinco piscinões na região metropolitana. Nessa modalidade, a obra é feita com verba federal, e não por meio de financiamento.

Segundo Doria, os piscinões minimizam os danos. “Os piscinões são, estruturalmente, a única forma efetiva de minimizar os efeitos de enchentes em São Paulo. Nenhum outro programa. Evidentemente temos a contenção de encostas, evitar construções irregulares e outras iniciativas, mas estruturalmente são os piscinões que vão minimizar, não vão evitar os problemas, já que temos as mudanças climáticas que tem aumentado o volume de chuvas.”

De acordo com dados do governo paulista, foram 114 milímetros de chuva na madrugada de 10 de fevereiro, o segundo maior volume de chuvas durante 24 horas em 37 anos.

Segundo o balanço do estado, sete pessoas morreram no estado. 408 ficaram desabrigadas e 1.528 ,desalojadas. O vice-governador Rodrigo Garcia, que estava em exercício na última segunda, disse que a atuação da Defesa Civil foi determinante, ao retirar rapidamente as pessoas das áreas de risco, o que evitou muitas mortes.

Na segunda, Doria estava em viagem a Dubai, nos Emirados Árabes para abertura oficial de um escritório do governo paulista destinado a incentivar o intercâmbio comercial com o Oriente Médio.

*Com informações da Agência Brasil