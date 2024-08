Governo permite alistamento voluntário de mulheres no serviço militar

Candidatas passarão por uma série de etapas de seleção, que incluem uma inspeção de saúde e o processo de incorporação

Divulgação/Ministério da Defesa O período inicial de serviço será de 12 meses



A partir do próximo ano, mulheres poderão se alistar no serviço militar de forma voluntária, a partir dos 18 anos. Um decreto recente estabelece que o alistamento feminino ocorrerá entre janeiro e junho do ano em que elas atingirem a maioridade. Anteriormente, apenas aquelas que eram admitidas em cursos de formação para suboficiais e oficiais tinham a possibilidade de ingressar nas Forças Armadas. Após o alistamento, as candidatas passarão por uma série de etapas de seleção, que incluem uma inspeção de saúde e o processo de incorporação. Essa fase culmina em um curso de instrução. É importante ressaltar que as mulheres podem desistir até o momento da incorporação; após essa etapa, o serviço militar se torna obrigatório, e elas estarão sujeitas a deveres e penalidades.

As mulheres que forem selecionadas para o serviço militar serão incorporadas, de acordo com as demandas das Forças Armadas. O período inicial de serviço será de 12 meses, com a possibilidade de prorrogação. Assim como os homens, elas não terão estabilidade no cargo e, após o desligamento, passarão a integrar a reserva não remunerada. Essa mudança representa um avanço significativo na inclusão das mulheres nas Forças Armadas, permitindo que elas tenham a mesma oportunidade de servir que os homens. A expectativa é que essa nova política contribua para a diversidade e a igualdade de gênero nas instituições militares do Brasil.

