Governo revoga transferência de R$ 83,9 mi do Bolsa Família para Secretaria de Comunicação

O governo federal publicou a revogação da portaria que previa a transferência de R$ 83,9 milhões do programa Bolsa Família para a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A publicação foi feita nesta terça-feira (9) no Diário Oficial da União (DOU) e foi assinada pelo secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues.

A portaria nº 13.474, que transferia os valores à Secom, também foi assinada por Waldery na última terça, e constava como “crédito suplementar para atender à programa de comunicação institucional”.

Nesta terça, no entanto, a publicação de outra portaria revogou a transferência dos R$ 83.904.162,00, inicialmente previstos para pagamento do programa destinado às famílias brasileiras de baixa renda da região Nordeste.