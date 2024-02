Governo veta acesso de professores e funcionários a redes sociais nas escolas de São Paulo

Medida restringe uso do wi-fi administrativo e já é válida para estudantes desde o ano passado

Edificio sede da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, está localizado na Praça da República, Centro de São Paulo



A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo vetou o acesso a redes sociais no wi-fi administrativo a professores e funcionários. A medida, que passa a valer a partir desta segunda-feira, 5, já existia nas redes sem fio liberadas para os alunos desde o ano passado. A intenção é preservar a saúde mental e o aprendizado dos estudantes. A Unesco já havia recomendado anteriormente a restrição do uso de tecnologias nas escolas, apontando uma associação negativa entre o uso desses dispositivos e o desempenho dos alunos. A Secretaria de Educação de São Paulo ressaltou que investe em tecnologia educacional, inclusive por meio de aplicativos em celulares, mas que os aparelhos são permitidos em sala de aula apenas para fins pedagógicos.

A restrição do acesso a redes sociais no wi-fi administrativo já havia sido comunicada internamente aos funcionários da secretaria e foi tornada pública no site oficial nesta segunda-feira. Entre os aplicativos vetados estão TikTok, Facebook, Instagram, X (ex-Twitter) e Roblox. Além disso, também foram proibidos os acessos a streamings de vídeo, como Globoplay, Netflix, Disney+, Prime Video e HBO Max. O YouTube, no entanto, está liberado para fins educacionais. A secretaria reforçou o compromisso com a tecnologia educacional, mas ressalta a importância de estabelecer limites para o uso de dispositivos móveis durante as aulas.

