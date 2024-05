Grande incêndio atinge loja em bairro alagado de Porto Alegre

Fogo atingiu a empresa Autoglass, de vidros e peças automotivas, na Avenida José Aloísio Filho com a Rua Ely Leite, localizado em umas das regiões da capital atingidas pelas enchentes

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de vidros no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre, na noite deste domingo (26). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo já foi controlado e está em fase de rescaldo. Não há informações sobre vítimas. O fogo atingiu a empresa Autoglass, de vidros e peças automotivas, na Avenida José Aloísio Filho com a Rua Ely Leite, localizado em umas das regiões da capital atingidas pelas enchentes. O bairro ainda se encontra alagado. Condomínios do redor chegaram a ser evacuados, mas os moradores já foram autorizados a retornar. Segundo a corporação, foram necessários 27 bombeiros militares e cinco viaturas para conter as chamas, que tomaram conta do local por volta das 21h.

Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros e moradores da região compartilharam registros do fogo alto, que assustou quem estava por perto. O fogo foi controlado rapidamente cerca de 1h após a chegada da corporação. Ainda não se sabe o que causou as chamas na loja.

