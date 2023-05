Grávida cai de uma altura de 10 metros após bater o carro em viaduto no Centro de SP

Segundo os Bombeiros, vítima teve fraturas nas pernas e ferimentos na cabeça; mulher foi levada de helicóptero para o Hospital das Clínicas

Reprodução/Instagram/moocabellooficial Carro bateu em grade de proteção em viaduto de SP



Uma mulher grávida caiu de um altura de 10 metros após sofrer um acidente de carro, no viaduto do Gasômetro, no Brás, região central de São Paulo, nesta terça-feira, 16. O acidente ocorreu por volta das 9h27, segundo o Corpo de Bombeiros. Duas viaturas dos Bombeiros e o Águia da Polícia Militar participaram do resgate. De acordo com a corporação, ela teve ferimentos na cabeça e sofreu fratura nas pernas. A mulher foi levada de helicóptero para o Hospital das Clínicas.