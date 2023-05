Motorista é preso com mais de R$ 700 mil escondidos em airbag no Paraná

Agentes desconfiarem ao notarem que o homem estava bastante nervosos durante a abordagem; caso ocorreu em Mercedes, no interior do Estado

Divulgação/PRF Dinheiro encontrado dentro de airbag pela PRF



Um homem foi preso com R$ 719.900, em espécie, escondido dentro de um airbag na BR-163, em Mercedes, no interior do Paraná. O motorista foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que passou a desconfiar do homem após notarem que ele estava muito nervoso. Segundo a PRF, o motorista disse aos policiais que não sabia da existência do dinheiro no carro. Disse ainda que estava levando o veículo, um Nissan March, para o irmão para trocar por uma caminhonete. A corporação informou que, “como não foi provada a origem do dinheiro e nem o motorista sabia da existência dos valores escondidos”, ele foi detido e levado até a Polícia Federal (PF), em Guaíra, também no interior do Estado, com o dinheiro apreendido. O caso foi registrado como crime de ocultação de valores.