Grávida de Taubaté volta a movimentar a web: crianças estariam com 10 anos

Relembre a história de Maria Verônica Aparecida, que virou meme após inventar que estava grávida de quadrigêmeas

Reprodução/Twitter/@tracklist Maria Verônica Aparecida Santos ficou conhecida como grávida de Taubaté



Um dos maiores memes da história da internet completa dez anos nesta terça-feira, 11. Em 2012, o Brasil era enganado pela pedagoga Maria Verônica Aparecida Santos, a “grávida de Taubaté“. A mulher virou motivo de piada após dar uma entrevista ao programa “Hoje em Dia”, da Record, em que afirmou estar grávida de quadrigêmeas. Alguns dias depois, no entanto, a jornalista Chris Flores, apresentadora do mesmo programa, descobriu que a gravidez era falsa. Na época, Maria Verônica foi entrevistada por outras emissoras de televisão e chegou a receber diversas doações para as bebês. Para tentar provar a história, ela usou imagens de ultrassom da internet. A grávida de Taubaté foi até denunciada pelo Ministério Público pelo crime de estelionato. O processo foi arquivado em 2014.

Em julho do ano passado, uma equipe do “Vem Pra Cá”, do SBT, foi agredida ao tentar entrar em contato com Maria Aparecida. Ao chegar na casa, a repórter e os cinegrafistas foram atacados por um homem identificado como o marido dela. Chris Flores, responsável por desmascarar a grávida de Taubaté, disse que a história pode ter causado um trauma grande na família. “Não acredito que eles quiseram causar um problema na vida dos outros, não acho que naquela época ela [Maria Verônica] quisesse, de alguma maneira, prejudicar alguém. Ela, talvez, tenha descoberto que só tenha prejudicado ela mesma”, afirmou a jornalista. “Faz quase dez anos, mas é um trauma muito grande, imagino que, onde eles vão, citam essa história, brincam, tiram um barato”, completou. O meme voltou a movimentar a web e virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta terça. Veja algumas reações:

🕊 há 10 anos edu guedes chorava pela grávida de taubaté 🕊 pic.twitter.com/iD0Cmcg7AZ — dog vegano 🥕 (@dog_vegano) January 11, 2022

hoje é aniversário de dez anos do surgimento da grávida de taubate https://t.co/O526pvPZ0w pic.twitter.com/aVm1uA6WcM — luscas (@luscas) January 11, 2022

a Chris Flores não ter ganhado o Pulitzer de jornalismo por ter desvendado a farsa da grávida de Taubaté foi o mesmo que a Fernanda Montenegro não ter ganhado o Oscar por Central do Brasil — MatheusO (@MathOrdakowski) January 11, 2022