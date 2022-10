Grávida é baleada durante tiroteio entre polícia e bandidos em comunidade do Rio

Secretaria Municipal de Saúde disse que vítima tem quadro de saúde estável

Prefeitura do Rio de Janeiro/Divulgação Vítima foi socorrida para o Hospital Municipal Miguel Couto



Um adolescente grávida, de 17 anos, foi baleada na manhã deste domingo, 16, durante um tiroteio na comunidade de Manguinhos, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a vítima tem quadro de saúde estável. De acordo com a Polícia Militar (PM), houve confronto entre policiais e criminosos. No entanto, a corporação disse que não havia operação no local. Agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) realizavam patrulhamento pelo local, quando foram atacados por criminosos. Houve troca de tiros. Após o confronto, a polícia recebeu a informação de que uma mulher ferida havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da comunidade. Na sequência ela foi socorrida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde está internada.