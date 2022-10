Bolsonaro e Lula se enfrentam em debate na TV pela primeira vez no segundo turno das eleições

Serão três blocos de debate, que terá duração de uma hora e 40 minutos

Montagem Jovem Pan: GABRIEL BASTOS MELLO/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO e JúLIO GOMES/LEIAJÁIMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro e Lula disputam o segundo turno das eleições para a Presidência da República



O candidatos que seguem na disputa pela Presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vão se enfrentar diretamente neste domingo, 16, no debate da Band TV, a partir das 20 horas, pela primeira vez. Ao todo, serão três blocos de debate, que terá duração de uma hora e 40 minutos. Tanto no primeiro quanto no terceiro blocos, os presidenciáveis farão perguntas um ao outro, com direito a réplica e tréplica. Já no segundo bloco os candidatos vão responder perguntas de jornalistas. Em relação as regras de cada bloco, no primeiro os candidatos vão responder a uma pergunta de um dos mediadores, os jornalistas Eduardo Oinegue e Adriana Araújo. Conforme definido antes em sorteio, Bolsonaro será o primeiro a responder. Na sequência o presidente e o petista começam as perguntas um ao outro e terão 15 minutos de resposta, réplica e tréplica. No bloco seguinte os candidatos poderão responder os questionamentos de jornalistas em até um minuto e meio, sem direito a comentários ou réplicas. O terceiro bloco será da mesma forma como o primeiro. No entanto, Lula vai responder primeiro a pergunta dos mediadores. Além disso, ambos terão direito a um minuto e meio para dar suas considerações finais, sendo Bolsonaro o primeiro a discursar.