Greve de motoristas de ônibus é confirmada para esta quarta em São Paulo

Paralização começa a partir das 00h; veículos funcionarão em horário de pico 6h às 9h e das 16h às 18h

Fábio Arantes/ Secom Reivindicações da categoria não foram atendidas



Greve de motoristas de ônibus prevista para esta quarta-feira (3) na capital paulista foi confirmada nesta terça-feira (2), depois do sindicato e empresas não chegarem a um acordo. Mesmo com a decisão da greve a Justiça determinou que a frota de veículos trabalhe em horário de pico, sendo assim, das 6h às 9h e das 16h às 18h. Nos outros horários do dia, os funcionários devem continuar com a metade da frota dos veículos da capital. O Sindmorotistas, órgão que representa os trabalhadores de ônibus ainda não se manifestou oficialmente sobre a greve. Eles marcaram uma reunião plenária com os funcionários na tarde de hoje e assim determinaram a greve. Davi Furtado Meirelles, desembargador do TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região), determinou uma operação mínima depois que a reunião desta terça não ter dado certo. Caso os Sindmotoristas não cumpram a decisão, eles deverão arcar com multa de R$ 100 mil.