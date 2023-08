Grupo criminoso que adulterava placas de veículos roubados para comprar armas é alvo de operação no RS

Três pessoas foram presas preventivamente e outras duas temporariamente, segundo a Polícia Civil

Divulgação/Polícia Civil do Rio Grande do Sul Ação ocorreu na manhã desta segunda-feira ca capital gaúcha e na região metropolitana



A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou uma operação contra uma organização criminosa que adulterava placas de veículos roubados para comprar armas de fogo para traficantes de drogas. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 21, em no Morro Santa Tereza, na zona sul da capital gaúcha, e em unidades prisionais de Charqueadas e Gravataí, na região metropolitana. Três pessoas foram presas preventivamente e outras duas temporariamente. A polícia também cumpriu sete mandados de busca e apreensão. Segundo a polícia, foram apreendidos 12 celulares e drogas, além do bloqueio de uma conta bancária. De acordo com a corporação, as investigações começaram em dezembro de 2022. Na ocasião, a polícia descobriu que criminosos roubavam veículos com o intuito de financiar o esquema. Pelo menos nove pessoas são investigadas por compra e venda de drogas em grandes quantias, além de fazer movimentações ilegais de valores diariamente por meio de contas bancárias.

Além disso, a investigação aponta que o grupo adquiria armamentos de grosso calibre para atacar facções rivais e aumentava seu lucro por meio de roubo de veículos, adulteração de suas placas e a revenda destes carros. A organização também atuava na distribuição de maconha em Porto Alegre, bem como na lavagem de capitais mediante transferência reiterada dos valores para contas de terceiros.