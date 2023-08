Galos usados para rinhas são apreendidos dentro de carro em Santa Catarina

Aves estavam sendo transportadas dentro de bolsas de pano e estavam no banco traseiro; dois homens foram detidos

Divulgação/PRF Aves foram encontradas no interior de um veículo na BR-101, em Joinville



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu seis galos usados para rinhas dentro de um carro na BR-101, em Joinville, Santa Catarina. O flagrante ocorreu na madrugada de domingo, 20. De acordo com a PRF, as aves estavam sendo transportadas dentro de bolsas de pano e estavam no banco traseiro de um Renault/Clio. Os agentes também localizaram artefatos de metal para serem implantados nos bicos e esporões dos galos. Os objetos são utilizados para aumentar os ferimentos nos oponentes durante a disputa. Os policiais também encontraram seringas e medicamentos, provavelmente utilizados para tratar os ferimentos das aves após as lutas. O motorista e o passageiro usavam roupas com estampas que remetiam a clube de rinhas. Ambos foram encaminhados Delegacia da Polícia Civil de Joinville. Os dois devem responder pelo crime de maus-tratos animais.