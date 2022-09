Grupo derruba ciclista e rouba bicicleta avaliada em R$ 15 mil na Rodovia dos Imigrantes; veja o vídeo

Vídeo é investigado pela Polícia Civil na tentativa de investigar os suspeitos; ninguém foi preso até o momento

Reprodução/Redes Sociais Vídeo que circula pelas redes sociais registra a ação dos criminosos. Caso ocorreu no domingo, 27



Um grupo derrubou um ciclista e roubou sua bicicleta avaliada em R$ 15 mil no km 18, na Rodovia dos Imigrantes, em Diadema. A ação dos criminosos foi registrada em um vídeo que circula pelas redes sociais causando revolta entre os internautas. O caso ocorreu no domingo, 25. O conteúdo é analisado pela Polícia Civil que busca identificar os suspeitos. Ninguém foi preso até o momento. A bicicleta da vítima também não foi recuperada. O homem pedalava no acostamento da rodovia e estava acompanhada de outros dois amigos. Um deles colocou uma câmera em seu capacete. De repente, um bando invade a pista. Um dos suspeitos se aproxima e derruba o ciclista, que tentou desviar. Os demais vão para cima da vítima e roubam sua bicicleta, além do celular. Em seguida, os ladrões fugiram para uma comunidade localizada na beira da rodovia. Ele chegou a relatar que teve ferimentos leves por conta da queda.