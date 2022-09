Justiça de São Paulo determina prisão preventiva do empresário Thiago Brennand

Além disso, foi solicitado a inclusão de seu nome na lista de procurados da Interpol; empresário é acusado de agredir modelo dentro de uma academia no mês passado

Reprodução/TV Globo Câmera de segurança da academia registrou o momento em que o homem agrediu a modelo



O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) atendeu um pedido do Ministério Público (MP) e determinou a prisão preventiva do empresário Thiago Brennand. Além disso, foi solicitada a inclusão de seu nome na lista de procurados da Interpol. Ele é acusado de agredir uma modelo dentro de uma academia no mês passado. A informação foi divulgada pelo G1 e confirmada pela Jovem Pan. O empresário deveria se apresentar à polícia e entregar seu passaporte num prazo de dez dias, que acabou na sexta-feira, 23. No entanto, o empresário, que não está no Brasil, descumpriu a ordem judicial, o que levou o MP a pedir a prisão do acusado. Thiago responde pelo crime de lesão corporal e corrupção de menores. A Promotoria acusa o empresário de incentivar seu filho, que é menor de 18 anos, a ofender a mulher. Uma câmera de segurança da academia registrou o momento da agressão. Após a divulgação das filmagens, a academia expulsou o empresário. O caso ganhou repercussão e o empresário viajou para Dubai, nos Emirados Árabes, no início de setembro, antes da Justiça acatar o pedido do MP.