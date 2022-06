Grupo do CNJ com Wagner Moura e Sebastião Salgado vai acompanhar buscas por desaparecidos no AM

Luiz Fux, presidente do Conselho Nacional de Justiça, destacou que o coletivo poderá propor medidas que visem a aprimorar a atuação do Poder Judiciário no caso

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 13/06/2022 Policiais federais chegam ao porto de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas, após mais um dia de buscas pelo indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips



Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), anunciou nesta terça-feira, 14, a criação de um grupo de trabalho para acompanhar as buscas do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Philips, que desapareceram na região do Vale do Javari, no Amazonas, no último dia 5. O coletivo responderá ao Observatório do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do CNJ e terá dois nomes bastante conhecidos: o ator Wagner Moura e o fotógrafo Sebastião Salgado. Também farão parte do grupo a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha e a juíza auxiliar da Presidência do CNJ, Livia Cristina Marques Peres.

Segundo Fux, o quarteto vai “acompanhar as ações que estão sendo executadas na busca dos referidos desaparecidos e propor medidas que visem a aprimorar a atuação do Poder Judiciário nas questões relacionadas”. Em nota, o CNJ destaca a “repercussão social e ambiental” do caso, “com grande impacto inclusive em âmbito internacional”. “Há relação com questões relativas à atuação do Estado na proteção de terras demarcadas e à preservação dos direitos fundamentais à identidade, cultura e tradição ancestral de povos indígenas isolados, sendo já objeto de diversas decisões judiciais proferidas, desde 2018, pela Justiça Federal no Amazonas.”