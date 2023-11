Guarda Civil de Itaquaquecetuba detém 12 suspeitos de participar de rinha de galo e recupera 36 animais

Prática é considerada crime ambiental, com pena de dois a cinco anos de prisão; sete motos e dois carros foram apreendidos durante a ação

Divulgação/Prefeitura de Itaquaquecetuba Suspeitos usavam residência para prática de rinha de galo



A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba (GCM), na Grande São Paulo, desmantelou uma rinha de galos e deteve 12 suspeitos. A ação ocorreu na tarde desta quarta-feira, 15. No total, 36 galos foram resgatados sem ferimentos. Durante a ocorrência, os agentes apreenderam sete motos e dois carros. Segundo a GCM, os agentes se deslocaram até um imóvel no Jardim São Paulo, após uma denúncia anônima de que o local estava sendo utilizado para prática de rinha de galos. Ao perceberam a chegada dos agentes na residência, os suspeitos tentaram fugir pulando o muro do imóvel. Contudo, foram detidos na na casa ao lado. Dezenas de caixas com os galos foram encontradas, junto às vestimentas usadas nas ações. O imóvel foi preservado para o trabalho da perícia. O caso foi encaminhado para a delegacia do município. A rinha de galo é considerada crime ambiental. Os responsáveis podem pegar uma pena de dois a cinco anos de prisão, além do pagamento de multa e inclusão do nome no registro de antecedente criminal.