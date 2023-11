São Paulo pode viver dia mais quente da história nesta quinta-feira

Em meio à onda de calor, previsão é de que termômetros na capital paulista cheguem a 38ºC, superando o recorde anterior

RONALDO SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Estado vem sendo atingido por onda de calor desde o início da semana



Em meio à onda de calor que atinge o Brasil, a cidade de São Paulo poderá registrar o dia mais quente de sua história. Segundo a previsão do Climatempo, os termômetros na capital paulista devem chegar a até 38ºC na tarde desta quinta-feira, 16. O pico do calor deve ser registrado entre as 15h e as 16h, O recorde atual aconteceu em 17 de outubro de 2014, quando os termômetros marcaram 37,8ºC. Desde o começo da onda de calor que atinge o país, as temperaturas quase superaram as marcas históricas computadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) desde o início das medições. Na segunda-feira, 13, por exemplo, os termômetros registraram temperatura de 37,7º C no mirante de Santana, na Zona Norte, configurando o dia mais quente de 2023.

Apesar da previsão de calor intenso, o dia deve terminar com chuva na capital paulista, seguindo o que vem acontecendo ao longo da semana. Ainda de acordo com o Climatempo, a partir das 10h existe chance de chuva, com a previsão de 5mm para o dia todo. Para os próximos dias, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para fortes temporais que devem atingir São Paulo no fim de semana, entre os dias 17 e 19 de novembro. Além das chuvas, estão previstas fortes rajadas de vento e até chuva de granizo. Nesta quarta-feira, 15, a chuva que atingiu a capital durante a noite provocou queda de árvores e afetou a distribuição de energia elétrica.