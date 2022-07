Guarda municipal e tesoureiro do PT é morto na própria festa de aniversário em Foz do Iguaçu

A celebração de Marcelo Aloizio de Arruda, que completava 50 anos, tinha o ex-presidente Lula como tema; responsável pelos disparos era policial federal e também morreu

Reprodução/Facebook Prefeitura de Nova Iguaçu Marcelo Aloizio de Arruda estava comemorando seu aniversário de 50 anos quando foi baleado



O guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, 50, foi baleado durante a própria festa de aniversário e morreu na madrugada deste domingo, 10, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Em nota encaminhada à Jovem Pan, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que o tiro foi disparado após uma discussão na festa. A festa tinha o ex-presidente Lula como tema. O homem que atirou em Marcelo é o policial penal federal Jorge Jose da Rocha Guaranho, que também morreu. A Delegacia de Homicídios está investigando o episódio para obter mais esclarecimentos sobre a motivação do crime e outros detalhes. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a Prefeitura de Foz do Iguaçu disse que Marcelo estava na corporação há 28 anos, tendo feito parte da primeira turma da Guarda Municipal. “Agradecemos ao Marcelo Arruda por toda a sua dedicação e comprometimento com o Município, o qual nestes 28 anos de funcionalismo público defendeu bravamente, tanto atuando na segurança como na defesa dos servidores municipais”, disse o prefeito.