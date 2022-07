Justiça mantém prisão de militares por morte de perito da Polícia Civil no Rio

Renato Couto de Mendonça foi jogado com vida no Rio Guandu em maio deste ano; decisão manteve três militares e mais uma pessoa presos

Reprodução/Facebook/Renato Couto Juiz manteve prisão dos denunciados pela morte de Roberto Mendonça (foto) em maio deste ano



O juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, do II Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, manteve a prisão preventiva de quatro homens, incluindo dois sargentos e um cabo do 1º Distrito Naval, por suposto envolvimento na morte do perito da Polícia Civil Renato Couto de Mendonça, 21, em maio deste ano. De acordo com a Polícia, os elementos são contundentes, e a Justiça seguiu a linha de que esses 3 militares da Marinha devem permanecer presos. O crime teve uma enorme repercussão na cidade do Rio. O homicídio foi causado por asfixia e a vítima foi ainda viva jogada no Rio Guandu pelos denunciados. Recentemente, um dos presos solicitou autorização para comparecer ao enterro de um parente, mas a Justiça negou essa solicitação. Além dos militares, o pai de um dos militares, também está preso.

