Guarujá estuda controlar acesso de praia visada por turistas

Prefeitura da cidade do litoral paulista diz que pretende preservar o ecossistema da Prainha Branca; implantação de taxa ambiental também está sendo discutida

Divulgação/ Secretaria do Meio Ambiente do Guarujá Praia tem condições para atividades como camping, o que gera superlotação e afeta os moradores da região



A prefeitura da cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo, está estudando controlar o acesso à Prainha Branca, um dos pontos turísticos mais visados por visitantes. Em nota, a Secretaria do Meio Ambiente revelou que um estudo será iniciado em dezembro para levantar quantos turistas o local recebe em 12 meses e, através disso, determinar o limite de visitantes para a praia. De acordo com a prefeitura, a proposta foi apresentada pela Sociedade Amigos da Prainha Branca, que será responsável por contabilizar os visitantes. “Um dos objetivos da iniciativa é elaborar um plano estratégico para a utilização consciente do espaço, inibindo atividades de depredação e mantendo a qualidade de vida da comunidade”, diz a prefeitura. A secretaria também afirmou ter detectado que a Prainha Branca recebe “maior pressão” por ser localizada em uma comunidade caiçara, “a, sendo extremamente atrativa para o camping”, o que gera superlotação e afeta a vida dos habitantes da região.

Outra medida que está sendo discutida pela Câmara Municipal do Guarujá é a implantação de uma Taxa de Preservação Ambiental (TPA), que pretende mitigar o impacto dos visitantes e turistas no município. A proposta em análise determina uma cobrança diária sobre o ingresso e permanência de veículos de fora da Baixada Santista que fiquem na cidade por mais de três horas. Segundo a prefeitura, seriam isentos de taxa os veículos de moradores do Guarujá e das oito cidades da Baixada Santista, desde que os automóveis estejam cadastrados. Veículos de serviços essenciais, de pessoas que estão a trabalho ou de passagem breve, menor que três horas, também não irão pagar. O valor da taxa deve variar de R$ 4,26 a até R$ 119,28.

Confira os valores da TPA: