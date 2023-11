Shakira admite fraude fiscal e negocia multa milionária para driblar prisão na Espanha

Cantora foi recebida do lado de fora do tribunal por cerca de cem pessoas, incluindo jornalistas, fotógrafos e fãs

Photo by Josep LAGO / AFP Colombiana negociou multa milionária com Justiça espanhola



A cantora Shakira negociou multa milionária por fraude fiscal com a Justiça da Espanha. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, quando a artista escolheu pagar 7,3 milhões de euros em troca de uma redução de pena que a impede de ir para a prisão, com sentença que previa oito anos e dois meses de detenção. As medidas judiciais vieram após a colombiana admitir fraude no Tesouro espanhol em 14,5 milhões de euros entre 2012 e 2014. O acordo evita o julgamento que deveria começar nesta segunda-feira para determinar se Shakira evitou pagar impostos entre 2012 e 2014 fingindo viver fora da Espanha. De acordo com o pacto, o tribunal condenou Shakira a uma pena de três anos de prisão e a uma multa de 7,3 milhões de euros, um valor muito menor do que o montante previamente estabelecido de 23,7 milhões de euros. Além disso, Shakira pode ser liberta da prisão em troca de um pagamento de 432.000 euros no total, 400 euros para cada dia que ela deveria passar atrás das grades.

Nascida na Colômbia, na época Shakira vivia no país com o seu então marido, o atleta Gerard Piqué. Antes da audiência desta segunda-feira, a cantora devolveu às autoridades fiscais espanholas os 14,5 milhões de euros fraudados, mais outros 3 milhões de euros em juros, o que permitiu que a circunstância atenuante da reparação do dano fosse aplicada ao seu caso. A artista foi recebida do lado de fora do tribunal por cerca de cem pessoas, a maioria jornalistas e fotógrafos, mas também espectadores e alguns fãs, que estavam cercados por uma forte presença policial. Shakira entrou pela porta principal acompanhada por seus advogados e vários policiais. Hoje, a cantora vive em Miami, nos Estados Unidos, com seus filhos. A decisão veio após o fim de seu relacionamento com Piqué após doze anos.

*Com informações da EFE.