Guindaste tomba em obra do monotrilho na zona leste de São Paulo

Corpo de Bombeiros informou que não houve feridos; seis linhas de ônibus da região tiveram o trajeto alterado

Reprodução/Twitter/@elecarvalho Guindaste tombou e ficou inclinado na zona leste da capital



Um guindaste que trabalhava nas obras de expansão do monotrilho da Linha 15-Prata do metrô de São Paulo tombou na madrugada desta quarta-feira, 27, na zona leste da capital. Não houve feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu na Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo, no cruzamento com a Avenida Paes de Barros, causando transtorno no trânsito da região. Sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local por volta das 3h da manhã. O acidente não afetou o funcionamento da Linha 15-Prata. No entanto, seis linhas de ônibus tiveram que desviar do trajeto por volta das 6h50. A SPTrans informou que a operação já foi normalizada.