Número de casos de Covid-19 no mundo registra primeiro aumento desde agosto

Segundo dados da OMS, quantidade de testes positivos cresceu 4% entre os dias 18 e 24 de outubro, com 2,9 milhões de novos infectados

REUTERS/Phil Noble/03.08.2020 Europa registra aumento no número de casos e mortes pela doença



O número de novos casos de Covid-19 no mundo voltou a registrar um aumento após quase dois meses de quedas consecutivas. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgados nesta quarta-feira, 27, entre os dias 18 e 24 de outubro foi registrado um crescimento de 4% na quantidade de casos, com 2,9 milhões de novos infectados. A última vez em que foi registrada uma alta global foi entre os dias 23 e 29 de agosto. O aumento foi impulsionado por uma alta de casos no Reino Unido, Rússia, Turquia e Ucrânia. Dos 2,9 milhões de testes positivos, 1,6 milhão vêm da Europa, o que representa um aumento de 18% em relação a semana anterior. A situação do continente europeu contrasta com o restante do planeta, uma vez que foram registradas retrações de 21% na África, 17% na Ásia Oriental e de 9% nas Américas e no sudeste asiático.

Ao mesmo tempo, foi registrado um aumento de 5% no número de mortes, com 49 mil óbitos registrados na última semana. Deste total, 21% estavam na Europa, que registrou 14% de alta. Nas Américas, o patamar se manteve estável, com 18 mil mortes. Desde o início da pandemia, foram contabilizados 243 milhões de casos e aproximadamente 4,9 milhões de mortes causadas pela doença. A OMS estima que aproximadamente 7 bilhões de doses de vacina já foram aplicadas e que 49% da população mundial já recebeu ao menos uma das doses. Entretanto, em países de baixa renda, o índice é de 3,1% segundo a Organização.

*Com informações da EFE