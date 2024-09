Gusttavo Lima se defende de ligação com apreensão de avião durante operação policial

Cantor esclareceu que aeronave foi vendida e não está ligada à Operação ‘Integration’ que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra

Reprodução/Instagram/@gusttavolima O jato, um modelo 560XL, foi apreendido em Jundiaí, no estado de São Paulo



O cantor Gusttavo Lima se pronunciou a respeito da apreensão de um avião que está registrado em seu nome, um evento que ocorreu durante a Operação Integration, que resultou na prisão de Deolane Bezerra. O cantor esclareceu que a aeronave foi vendida no ano anterior e não possui qualquer ligação com a operação em questão. “Honra e honestidade foram as únicas coisas que tive na minha vida, e isso não se negocia”, afirmou Lima. A aeronave em questão pertence à empresa Balada Eventos e Produções LTDA e foi adquirida pela J.M.J Participações. Atualmente, o processo de transferência da propriedade está em andamento. O jato, um modelo 560XL, foi apreendido em Jundiaí, no estado de São Paulo, e posteriormente transportado para um hangar localizado em Barueri. A Polícia Civil de Pernambuco está conduzindo uma investigação sobre um esquema de lavagem de dinheiro que envolve diversas empresas. Como parte das ações, foram sequestrados bens e bloqueados ativos financeiros que totalizam R$ 2,1 bilhões dos indivíduos sob investigação.

