Após mal-estar, Helena Witzel é internada em hospital no Rio de Janeiro

A advogada Helena Witzel, esposa do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi internada nesta quinta-feira (28) no Hospital Central dos Bombeiros Aristarcho Pessoa. A internação da primeira-dama acontece após um mal-estar, segundo informações do Núcleo de Imprensa do Palácio Guanabara.

De acordo com a assessoria, o governador acompanhou a esposa, que foi examinada e passa bem. “Ela será reavaliada para ser liberada em seguida”, informou os representantes. O governador o Estado já retornou ao Palácio Laranjeiras.

Helena Witzel é uma das investigadas pela Operação Placebo, que apura possível esquema de corrupção envolvendo uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha e servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde do Estado do Rio de Janeiro.

O ministro do Superior Tribunal de Justiça Benedito Gonçalves autorizou a ação, deflagrada na terça-feira (26), que teve 12 mandados de busca e apreensão. Os agentes cumpriram um dos mandados no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo do Rio, onde mora o governador Wilson Witzel com a família e também na casa residência da família no Grajaú, na zona norte do Rio.

Benedito Gonçalves determinou que o casal preste depoimento à Polícia Federal, mas isso não ocorreu e não há informação sobre a data prevista para que sejam ouvidos. A Operação Placebo, segundo a PF, apura indícios de desvios de recursos públicos destinados ao atendimento do estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19.

