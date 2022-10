Helicóptero cai em Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam na aeronave; nove viaturas atuam no local

Reprodução / Twitter @DiariodaCPTM Ainda de acordo com os Bombeiros, pequenos focos de incêndio foram extintos por populares



Um helicóptero caiu na manhã desta quarta-feira, 19, em Campo Belo, Zona Sul de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, que divulgou as informações no Twitter da corporação, o acidente ocorreu na Avenida Túlio Teodoro de Campos. Duas pessoas estavam na aeronave no momento da queda, sendo o piloto, que foi socorrido pelo helicóptero Águia e levado ao Hospital das Clínicas, e um homem adulto, que teve uma fratura em membro inferior, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro Jabaquara. Ambos estavam conscientes. Ainda de acordo com os Bombeiros, pequenos focos de incêndio foram extintos por populares. Não há informações sobre vítimas fatais. Nove viaturas atuam no local.

*Mais informações em instantes