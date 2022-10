Moradores reclamam de sujeira em rua na zona sul de São Paulo

Além de acumular sujeira, calçadas da rua Agostinho Togneri estão danificada, gerando pontos de água parada que podem se transformar em criadouros de mosquito de dengue

Jovem Pan News

Na Rua Agostinho Togneri, no bairro de Jurubatuba, na Zona Sul de São Paulo, o lixo tomou conta de todo o quarteirão. As calçadas estão danificadas e apresentam pontos de água parada, o que pode gerar focos de criadouro da dengue. A situação está tão crítica que os funcionários que trabalham pela região evitam passar pelo local, que está totalmente abandonado. Em nota, a prefeitura diz que a coleta do lixo na rua está sendo feita normalmente. Em vistoria ao local, a concessionária Ecourbis, que presta serviços na região, não encontrou nenhuma irregularidade no local.

*Com informações do repórter Victor Moraes