Helicóptero cai na Zona Norte de SP e deixa dois mortos

Reprodução / Tv Globo Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram direcionados ao local do acidente, na Zona Norte de São Paulo



Um helicóptero caiu no Jaraguá, na Zona Norte de São Paulo, na noite desta sexta-feira, 5, e deixou dois mortos. A informação é do Corpo de Bombeiros. A queda, registrada na Avenida Fernando Mendes de Almeida, ocorreu próxima a uma torre de alta tensão, por volta das 18h40. Pelo menos seis viaturas dos bombeiros foram atender a ocorrência. Até o momento, não foi divulgado a identidade das vítimas e se havia ou não outros passageiros. A aeronave é do modelo Agusta 109-E, prefixo PP-JMA, fabricado em 2010 e com capacidade para sete passageiros.