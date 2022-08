STF dá mais 15 dias para PF concluir investigações sobre homem que ameaçou ministros

Corporação aguarda conclusão da perícia nos equipamentos eletrônicos apreendidos com o extremista Ivan Rejane

Reprodução / Youtube @Tv Papo Reto Extremista Ivan Rejane foi preso na segunda-feira, 1º, após a polícia apontar indícios de associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito



A Polícia Federal (PF) terá mais 15 dias para concluir a investigação sobre o extremista Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, que foi preso preventivamente após ameaçar, em vídeos, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta sexta-feira, 5, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou o prazo devido a um pedido da própria corporação, que aguarda a finalização da perícia nos equipamentos eletrônicos apreendidos com Pinto. De acordo com a PF, o extremista escolheu permanecer em silêncio durante o depoimento. Pinto foi preso na segunda-feira, 1º, após a polícia apontar indícios de associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nos vídeos, o extremista afirma que vai invadir o STF e “pendurar os ministros de cabeça para baixo”, além de prometer “caçá-los”.