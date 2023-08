Helicóptero da Marinha cai no interior de Goiás e mata dois militares

Queda aconteceu na área militar do município de Formosa, a cerca de 80 km do DF

Marinha/Divulgação

Um helicóptero UH-15 Super Cougar da Marinha caiu no interior de Goiás na tarde desta terça-feira, 8. A queda ocorreu em uma área militar no município de Formosa, interior do Estado, a cerca de 80 quilômetros de Brasília. De acordo com nota emitida pela Marinha, dois militares morreram no momento do acidente. O comunicado informa ainda que dois

militares foram socorridos e encaminhados ao Hospital das Forças Armadas e quatro ao Hospital Regional de Formosa. A Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico iniciou procedimentos para apurar as causas e circunstâncias da queda da aeronave.

*Reportagem em atualização.