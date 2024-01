Helicóptero que desapareceu com quatro pessoas em SP é localizado em Paraibuna após 12 dias

Aeronave foi encontrada pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, 12; corporação informa que o local ‘é de difícil acesso e as equipes continuam os trabalhos’

Reprodução / Twitter @PMESP

A Polícia Militar localizou na manhã desta sexta-feira, 12, o helicóptero que estava desaparecido há 12 dias e tinha como destino o Litoral Norte de São Paulo. Segundo a corporação, a aeronave foi localizada na cidade de Paraibuna pelo avião Águia 24. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a PM informa que “o local é de difícil acesso e as equipes continuam os trabalhos”. Até o momento, não há informações sobre os quatro passageiros desaparecidos. O helicóptero desapareceu em 31 de dezembro com o piloto Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos, o empresário Raphael Torres, de 41 anos, Luciana Rodzewics, de 46 anos, e sua filha, Leticia Rodzewics, de 20 anos. A aeronave decolou do Campo de Marte com destino a Ilhabela, mas nunca chegou ao seu destino. Até o momento, nenhum vestígio do helicóptero foi encontrado. A área de buscas abrange uma extensão de cinco mil metros quadrados.

O contato com o helicóptero foi interrompido no dia 31 e as ações de buscas mobilizaram ao longo dos últimos dias equipes da Força Aérea Brasileira, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros de São Paulo. Como o site da Jovem Pan mostrou, a FAB chegou a utilizar a aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAV) – Esquadrão Pelicano nas operações de busca e salvamento. Contudo, em diversos momentos as ações tiveram que ser interrompidas por conta do mau tempo.

🚨Em andamento🚨 Equipes da Polícia Militar acabam de localizar o helicótero desaparecido há 12 dias, que tinha como destino o Litoral Norte de São Paulo. A aeronave foi localizada pelo Águia 24. #190PMESP pic.twitter.com/giaVFQ8Dym — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) January 12, 2024

*Mais informações em instantes