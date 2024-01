Buscas por helicóptero desaparecido em SP entram no 5º dia, mas mau tempo prejudica

Aeronave está desaparecida desde o domingo, 31, quando decolocou do Campo de Marte em direção a Ilhabela

Divulgação / Prefeitura de Ilhabela / Edu Grigaitis - Balaio Aeronave decolou do Campo de Marte com destino a Ilhabela



As buscas pelo helicóptero desaparecido no litoral norte de São Paulo continuam nesta sexta-feira, 5, pelo quinto dia consecutivo. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que a aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAV) – Esquadrão Pelicano, está sendo utilizada nas operações de busca e salvamento. O esquadrão já realizou cerca de 32 horas de voo em busca de vestígios do helicóptero. Por volta das 11h34, as buscas precisaram ser interrompidas por conta do mau tempo, que tem prejudicado a localização da aeronave.

“De acordo com imagens de satélite e radares meteorológicos, há registro de bastante nebulosidade nas áreas de serra do Vale do Paraíba, o que dificulta vôos baixos de pequenas aeronaves. Para as próximas horas, a tendência é que o tempo abra um pouco, porém ao longo da tarde, linhas de instabilidade se formarão e provocarão pancadas de chuva forte, seguidas por raios e vento”, diz nota divulgada pela Defesa Civil de São Paulo.

O helicóptero desapareceu no último domingo, 31, com o piloto Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos, o empresário Raphael Torres, de 41 anos, Luciana Rodzewics, de 46 anos, e sua filha, Leticia Rodzewics, de 20 anos. A aeronave decolou do Campo de Marte com destino a Ilhabela, mas nunca chegou ao seu destino. Até o momento, nenhum vestígio do helicóptero foi encontrado. A área de buscas abrange uma extensão de cinco mil metros quadrados.