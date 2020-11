Hemocentro de Botucatu tem recorde de doações de sangue após acidente entre ônibus e caminhão

Apelo foi feito pela Secretaria de Estado da Saúde para auxiliar o atendimento médico às vítimas da tragédia que deixou 41 vítimas

Hemocentros do Estado de São Paulo estão com estoques em níveis críticos



Com a mobilização realizada pelo Governo de São Paulo devido a um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus, nesta quarta-feira, 25, o Hemocentro de Botucatu conseguiu em tempo recorde 160 doadores de sangue, 33% a mais do que a média diária, cuja capacidade é de 120 coletas por dia. O local estava com os estoques em níveis críticos, assim como os demais bancos de sangue do Estado. O objetivo da mobilização foi ampliar a doação para auxiliar o atendimento médico às vítimas da tragédia no km 172 da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, que deixou 41 mortos e pelo menos 10 feridos. O apelo da Secretaria de Estado da Saúde estende-se também aos demais locais do Estado, que possuem risco de interromper cirurgias por falto do insumo.

“Com a ajuda dos cidadãos, o abastecimento em Botucatu aumentou em poucas horas. Agradecemos a todos os que estão doando, se solidarizando e nos ajudando a salvar vidas”, comentou o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn. O Hemocentro de Botucatu estendeu excepcionalmente hoje o horário de atendimento até as 19h para atender a todos que procuraram o local. No período da manhã, o secretário esteve no Posto Clínicas da Fundação Pró-Sangue para as ações de mobilização do Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado hoje. Durante a visita, comentou sobre a queda das doações em todos os hemocentros do Estado e enfatizou a importância da conscientização da população em torno do tema. “Com a pandemia, as doações caíram mais de 20% em todo o Estado. É fundamental que a população compareça ao posto mais próximo da sua residência para fazer a doação. Um gesto de amor que dura cerca de 1h e pode salvar muitas vidas”, destacou Gorinchteyn.

Como doar

Doadores de todos os tipos sanguíneos podem doar e ajudar a salvar vidas. O principal apelo é para os tipos O+ e O-, especialmente este último por ser considerado doador universal (pode ser doado para pessoas de qualquer outro tipo sanguíneo). Pacientes dos tipos AB+ podem receber sangue de qualquer tipo. Para evitar possíveis aglomerações por conta da alta demanda de doadores, as doações no Hemocentro de Botucatu devem ser agendadas pelo telefone (14) 3811-6041 (ramal 240) ou pelos WhatsApps (14) 99624-7055 e (14) 99631-5650. Os locais e horários para doação em todo o Estado estão disponíveis no site: www.saude.sp.gov.br.