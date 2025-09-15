Historiador Eduardo Bueno, o Peninha, é ‘cancelado’ após zombar da morte de Charlie Kirk; entenda

O dono de canal de YouTube Buenas Ideias fez comentários sarcásticos em um vídeo sobre a morte do ativista norte-americano, chamando-o de ‘canalha’ e ‘repugnante’

A PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) decidiu cancelar um evento programado com o historiador Eduardo Bueno, que estava agendado para apresentar o espetáculo “Brasil: Pecado Capital” em Porto Alegre, após ele comemorar a morte do ativista norte-americano Charlie Kirk. “A PUC-RS reforça seu compromisso com a liberdade de expressão, mas repudia qualquer manifestação contrária à vida e à dignidade humana, reafirmando que tal postura não condiz com a sua cultura nem com seus valores institucionais”, escreveu a Universidade no X (antigo Twitter).

A apresentação estava marcada para domingo (14), às 18h. Na sexta-feira (12), universidade anunciou a rescisão do contrato com Bueno, expressando seu repúdio a qualquer manifestação que desrespeite a vida e a dignidade humana.

A polêmica começou quando Bueno fez comentários sarcásticos em um vídeo sobre a morte do influenciador Charlie Kirk, chamando-o de “canalha” e “repugnante”. Além do evento na PUC-RS, a apresentação na Livraria da Travessa também foi cancelada, assim como sua participação no podcast “Nós na História”. Após a repercussão negativa, Eduardo Bueno se desculpou, afirmando que suas palavras foram excessivas e que ele se tornou alvo de uma campanha promovida por grupos da direita.

O deputado Nikolas Ferreira, ligado a Jair Bolsonaro, compartilhou o vídeo de Bueno, o que gerou uma resposta do vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, que afirmou que estrangeiros que glorificam a violência não são bem-vindos nos Estados Unidos. O deputado lidera uma campanha nas redes socias para que empresas privadaas demitam funcionários extremistas.

Desde a morte de Kirk, uma campanha online tem se intensificado, identificando pessoas que celebraram sua morte. Essa mobilização resultou na demissão de pelo menos 13 indivíduos nos Estados Unidos. A ativista Laura Loomer, conhecida por seu apoio a Trump, pediu que a Casa Branca tomasse medidas contra imigrantes que criticassem Kirk. Um site intitulado “Expose Charlie’s Murderers” foi criado para listar indivíduos que supostamente apoiaram a violência política, visando consequências profissionais para aqueles que celebraram ou minimizaram a morte de Kirk.

