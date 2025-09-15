Empresas, influenciadores e o caso Charlie Kirk: a fronteira entre marketing e risco reputacional

Em vez de repudiarem o crime, influenciadores, celebridades e até pessoas comuns relativizaram ou celebraram; exposição negativa atinge também marcas que mantêm vínculos contratuais com essas figuras públicas

Olga Fedorova/EFE/EPA Integrantes do New York Young Republicans Club participam de uma vigília em homenagem ao ativista conservador Charlie Kirk



O brutal assassinato do ativista americano Charlie Kirk, na última quarta-feira (10), durante uma palestra em uma universidade da Virgínia, é um episódio que merece repúdio absoluto. Todo ato de violência e extremismo, venha de onde vier, deve ser condenado de forma inegociável. Não se trata aqui de uma discussão ideológica, seja de esquerda ou de direita, mas de humanidade e moral. Quando a intolerância ultrapassa o debate e se converte em violência, todos perdem: a sociedade, a democracia e as instituições.

O caso trouxe à tona um efeito colateral cada vez mais frequente nas redes sociais: a onda de manifestações de influenciadores, celebridades e até pessoas comuns que, em vez de repudiar o crime, relativizaram ou até celebraram o ocorrido. Essa exposição negativa não se limita ao indivíduo que se manifesta. Ela se espalha rapidamente e atinge também as marcas que mantêm vínculos contratuais com essas figuras públicas.

Em um ambiente digital em que uma opinião postada em um story pode reverberar mais do que uma campanha cuidadosamente planejada, as empresas se encontram diante de um risco ampliado. A escolha de quem representa a marca deixou de ser apenas uma decisão de marketing para se tornar uma questão de gestão de risco reputacional e jurídico.

O desafio atual

O ambiente digital amplificou a relevância da opinião individual e a transformou em vetor de impacto reputacional comparável ou até superior ao conteúdo de campanhas institucionais. A cada posicionamento público, sobretudo quando envolve temas políticos ou polarizadores, celebridades e influenciadores transferem parte dessa carga às marcas que os patrocinam

Os riscos corporativos são evidentes: perda de engajamento, boicotes organizados, queda de valor de mercado, retração de investidores e questionamentos de stakeholders. O caso Kanye West x Adidas/Yeezy mostrou isso de forma emblemática: declarações polêmicas e de teor discriminatório levaram à ruptura imediata da parceria e a perdas bilionárias de valor de mercado, expondo como uma crise de imagem pode se traduzir em impacto financeiro direto.

A importância de cláusulas contratuais específicas

As tradicionais “morals clauses”, utilizadas em contratos publicitários para tratar de desvios éticos, já não bastam. A complexidade do ambiente digital exige cláusulas adaptadas à nova realidade de polarização e exposição. Alguns instrumentos jurídicos são essenciais:

Cláusula de conduta e reputação : definição objetiva do que caracteriza conduta incompatível com os valores da marca, como incitação à violência, discurso de ódio ou manifestações extremistas de qualquer matriz ideológica.

Cláusula de rescisão imediata : previsão de que a empresa pode se desvincular sem ônus caso a imagem do influenciador prejudique sua reputação.

Cláusula de reparação financeira : estipulação de multa ou indenização em caso de danos mensuráveis à marca.

Cláusula de cooperação em crise : obrigação de o influenciador participar ativamente do plano de resposta, seja por meio de retratação pública, retirada de conteúdo ou apoio em campanhas de reparação.

Governança em situações de crise

Ainda que os contratos sejam instrumentos poderosos, eles não substituem a necessidade de uma postura corporativa firme e integrada. A resposta de uma empresa a uma crise desse tipo pode determinar se ela será vista como conivente ou como responsável. Algumas diretrizes práticas se mostram indispensáveis:

Monitoramento contínuo : acompanhar, em tempo real, falas e condutas dos patrocinados.

Resposta imediata : comunicar desvinculação ou medidas cabíveis em até 24 horas após a eclosão da crise.

Ação coordenada : alinhar jurídico, marketing, compliance e relações institucionais para uma mensagem única e consistente.

Revisão sistêmica : após cada incidente, reavaliar contratos semelhantes e atualizar protocolos.

De marketing a governança ESG

O assassinato de Charlie Kirk expôs de forma trágica como o extremismo e a intolerância podem contaminar não apenas a esfera política, mas também a reputação de empresas inadvertidamente associadas a quem relativiza ou silencia diante da barbárie. Nesse cenário, a contratação de influenciadores deixou de ser apenas um investimento em marketing e se consolidou como um exercício de governança.

Mais do que blindar juridicamente a marca, as empresas precisam alinhar seus critérios de escolha e resposta a padrões de ESG. A gestão de reputação não é apenas comunicação: é parte do capital reputacional que sustenta valor de mercado, confiança de stakeholders e atratividade perante investidores.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em tempos de cancelamento, a blindagem eficaz não está apenas em contratos, mas na capacidade de responder com rapidez, consistência e clareza de valores. Essa é a verdadeira fronteira entre marketing e governança: transformar a gestão de risco reputacional em afirmação de princípios corporativos e humanos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.