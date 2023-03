Homem atira acidentalmente na própria mão com ‘caneta revólver’ e é preso no DF

Arma era de fabricação caseira e uso proibido, segundo informou a PMDF; disparo acertou a mão esquerda do suspeito que deu entrada no Hospital Regional de Sobradinho

Divulgação/Polícia Militar do Distrito Federal Caneta revólver foi apreendida pela Polícia Militar do Distrito Federal



Um homem foi preso nesta segunda-feira, 13, após atirar acidentalmente na própria mão com uma “caneta revólver”, no Distrito Federal. Agentes da Polícia Militar (PMDF) receberam uma denúncia de que um homem havia dado entrada no Hospital Regional de Sobradinho com um ferimento causado por um disparo de arma de fogo. Uma equipe foi até o local e após as investigações descobriram que o rapaz fez uso indevido de uma arma importada. Segundo a PMDF, ele fazia o manuseio de maneira inadequada quando o revólver disparou acidentalmente, acertando sua mão esquerda. A bala ficou alojada no antebraço. Os agentes apreenderam a arma, que era de fabricação caseira, e encaminharam o homem para a 6° Delegacia, localizada no Paranoá, onde o caso foi registrado. A “caneta revólver” é uma arma de pequeno porte, que como o nome sugere, são parecidas com canetas comuns. “Elas possuem um mecanismo que permite que um pequeno tambor gire e dispare balas de calibre 22”, informou a corporação. De acordo com a PMDF, elas são produzidas clandestinamente e perigosas por conta do tamanho e a facilidade de esconder. “No Brasil, a posse e o porte de armas de fogo, inclusive de canetas revólveres, são regulados pela lei e o seu uso indevido pode levar a penalidades graves”, reforçou a PMDF. As canetas revólveres acabaram sendo proibidas em diversos países, “pois têm sido associadas a atividades ilegais e contrabando”, segundo informou a polícia.