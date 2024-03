Homem baleado em sequestro a ônibus no Rio recebe alta de UTI

Ele segue internado no Hospital Samaritano Botafogo e seu estado de saúde é estável.

Bruno Lima da Costa, de 34 anos, passageiro gravemente ferido pelo homem que sequestrou um ônibus e fez 16 pessoas como reféns na rodoviária do Rio de Janeiro em 12 de março, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta sexta-feira (29). Ele segue internado no Hospital Samaritano Botafogo e seu estado de saúde é estável.

Costa foi baleado por Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, durante a rendição de 16 passageiros feitos como refém na rodoviária no centro do Rio de Janeiro. O criminoso suspeitou que estava sendo seguido por policiais e tentou entregar sua arma a um passageiro em uma plataforma de embarque da rodoviária. Ao ver a arma, Costa se assustou e saiu correndo. Paulo Sérgio disparou três tiros em direção a Bruno, que ficou gravemente ferido. Também outro passageiro ficou ferido com os estilhaços da bala. Após os tiros, Paulo Sérgio manteve 16 pessoas como reféns no interior de um ônibus, por mais de 4 horas, até que se entregou e foi preso. “O paciente seguiu para a Unidade Semi Intensiva da unidade, interage com os profissionais da assistência e seu estado de saúde é estável”, afirma o hospital, em nota, sobre a recuperação progressiva de Costa. Logo após ser baleado, ele ficou em estado grave, precisou passar por cirurgia com três equipes médicas e recebeu seis bolsas de sangue.

