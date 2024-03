Passageiro baleado em sequestro de ônibus no Rio passará por segunda cirurgia

Bruno Lima, de 34 anos, foi atingido no tórax, com perfurações no coração e pulmão; ele está internado no CTI do Instituto Nacional de Cardiologia, na zona sul, para a retirada de um projétil

Um dos passageiros baleados durante o sequestro de um ônibus na Rodoviária do Rio de Janeiro, na tarde de terça, 12, segue em estado grave e deve passar por uma segunda cirurgia. Bruno Lima, de 34 anos, foi atingido no tórax, com perfurações no coração e pulmão. Ele está internado no CTI do Instituto Nacional de Cardiologia, na zona sul do Rio, para a retirada de um projétil. Inicialmente levado ao Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade, Bruno passou por uma cirurgia de estabilização. Durante o processo, foram necessárias seis bolsas de sangue para o tratamento do paciente. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, informou que a cirurgia para a retirada do projétil está agendada para esta quarta-feira (13). A equipe médica está empenhada em garantir os cuidados necessários para sua recuperação. A situação do paciente é acompanhada de perto pelos profissionais de saúde no Instituto Nacional de Cardiologia.

