Homem com camisa do Hamas distribui panfletos durante sessão convocada por deputados do PT na Câmara

Comissão de Legislação Participativa discutia a crise humanitária vivida na Faixa de Gaza

Reprodução/youtube/TVCâmara Homem e circula pelo Congresso com camiseta do Hamas



Um homem usando uma camisa do Hamas foi flagrado, nesta quarta-feira (24), andando pela Câmara dos Deputados. Nas imagens capturadas pela TV e armazenada no YouTube da Casa, é possível ver o homem entregando panfletos a parlamentares presentes à sessão da Comissão de Legislação Participativa que discutia a crise humanitária vivida na Faixa de Gaza. O homem, que não teve o seu nome revelado, chega a aparecer de relance em vídeo sobre a sessão postado pelo parlamentar sergipano. Desde que o Hamas invadiu Israel em outubro do ano passado, a posição do governo Lula tem gerado reações da oposição. O líder chego até a ser cobrado para classificar o grupo islâmico como ‘terrorista’. A guerra no Oriente Médio, já deixou mais de 30 mil mortos na Faixa de Gaza, e 1.200 em Israel, além daqueles que foram sequestrados.