Homem de 48 anos é identificado como responsável por ataques a mulheres na Zona Leste de São Paulo

Polícia encontrou uma faca dentro do veículo que foi deixado perto de uma comunidade na região

Reprodução As vítimas relataram que o agressor tentava forçá-las a entrar em seu carro



A polícia de São Paulo identificou o homem de 48 anos como o responsável por uma série de ataques a mulheres na Zona Leste da cidade. O suspeito, que já possui condenações por homicídio e roubo, tinha uma faca em seu carro, um Fiat Uno cinza. A prisão temporária dele foi solicitada após tentativas de agarrar quatro mulheres e forçá-las a entrar no veículo. Os ataques ocorreram em um intervalo de tempo curto, entre 17h10 e 18h40, e as vítimas têm idades que variam de 16 a 34 anos. Três dos incidentes foram capturados por câmeras de segurança, que mostram o homem, identificado por um boné vermelho, tentando agarrar as mulheres de forma agressiva e levá-las para o carro.

As investigações estão sob a responsabilidade do 57º Distrito Policial, localizado no Parque da Mooca. A equipe policial está realizando diligências para reunir mais evidências e analisar as gravações das câmeras de segurança. Os locais dos ataques incluem a Rua Antonio Gomes, no Parque São Lucas, Rua Manoel Onha, na Vila Oratório e a Avenida Sapopemba, Vila Regente Feijó.

As vítimas relataram que o agressor tentava forçá-las a entrar em seu carro. Entre as abordadas, estavam uma mulher de 34 anos, uma analista de 27 anos, uma auxiliar administrativa de 16 anos e uma mulher de 26 anos, todas conseguiram escapar das tentativas de sequestro.

